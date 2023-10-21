Политика США будут уменьшать ежемесячную помощь Украине

2023-10-21 14:30

Вашингтон действительно намерен уменьшить размер помощи Украине и снизить его с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в запросе администрации Белого дома в Конгресс США.

Отмечается, что прямая бюджетная поддержка Украины может уменьшиться с нынешних 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц. С таким запросом обратилась администрация президента США Джо Байдена к Конгрессу относительно экстренного финансирования для помощи Украине. В запросе указано, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

В Белом доме отметили, что этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между Европейским союзом, Японией и другими донорами.

Отметим, еще раньше в своем обращении к американцам президент США Джо Байден заявил, что сейчас в мире наступил переломный момент, когда разворачивается битва между мировыми демократиями и автократиями. Поэтому такие страны, как Израиль и Украина нуждаются в поддержки американского народа.