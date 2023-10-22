ВОЙНА В Украине Военный об Авдеевке: Игра продлится долго

2023-10-22 10:30

 

По его словам, российское командование, непосредственно ответственное за это направление, не может доложить Путину о поражениях.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко считает, что в ситуации вокруг Авдеевки "игра будет длиться долго".

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации на Авдеевском направлении.

Тимочко отметил, что как Авдеевка, так и Купянское направление - это фактически одно действие в задании врага прорвать линию обороны ВСУ.

"Причин там несколько. Первое и основное - то, что Путин поставил им задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Кроме того, те силы и средства, которые они накопили на Авдеевском направлении. И расчет был на то, что они обойдут Авдеевку с флангов, возьмут в окружение, захватят и покажут хоть небольшую, но "победу для Путина", - сказал он.

Тимочко отметил, что Авдеевка - это очень хорошо укрепленный промышленный район, где еще с 2014 года велись бои и строились инженерные заграждения. По его словам, оккупанты рассчитывали, что в будущем этот укрепрайон они смогут использовать для себя.

"И конечно, что те силы и средства, которые они накапливали, которые забросили в первый раз в бой, не оправдали себя. Следовательно российское командование, непосредственно ответственное на этом направлении, конечно, не может доложить Путину о поражениях. Поэтому они как бросали, так и будут бросать там силы. Там, наверное, все же так выглядит, что игра будет продолжаться вдолгу, к сожалению", - сказал председатель Совета резервистов.

Он пояснил, что это огромная нагрузка на украинских военнослужащих, но выглядит так, что враг все же будет пытаться наступать там.

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