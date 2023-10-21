ВОЙНА В Украине Потери артиллерии войск рф в Запорожской области в пять раз превысили украинские, - WSJ

2023-10-21 12:30

 

Благодаря западному вооружению и изобретательности украинских войск Россия в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому уничтожение российской артиллерии практически помогает спасать жизнь защитников.

WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество орудий и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских орудий и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

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