ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине В каком случае украинцы могут подать заявку на принятие наследства из-за границы

2023-10-27 13:30

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть унормувати порядок прийняття спадщини особою, яка перебуває за кордоном.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Зміни планують внести до ст. 1269 Цивільного кодексу України.

Законопроєкт надає право українцям, які перебувають за кордоном, подати нотаріусу або іншій уповноваженій особі заяву про прийняття спадщини. Така заява подається за місцезнаходженням нерухомого майна.

Подати відповідну заяву зможуть: