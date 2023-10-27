ВОЙНА В Украине В каком случае украинцы могут подать заявку на принятие наследства из-за границы

2023-10-27 13:30

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть унормувати порядок прийняття спадщини особою, яка перебуває за кордоном.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:

  • Зміни планують внести до ст. 1269 Цивільного кодексу України.
  • Законопроєкт надає право українцям, які перебувають за кордоном, подати нотаріусу або іншій уповноваженій особі заяву про прийняття спадщини. Така заява подається за місцезнаходженням нерухомого майна.

Подати відповідну заяву зможуть:

  • особисто спадкоємець
  • через уповноважену особу за довіреністю на оформлення спадщини
  • шляхом дистанційного оформлення заяви: у паперовій формі рекомендованим листом або в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
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В Украине хотят легализовать платный выезд мужчин за границу - сколько и кому придется платить 2023-10-27 18:28
Все для победы! С начала года украинцы задонатили для армии более 12,5 миллиардов 2023-10-27 17:32
Які документи повинні мати працівники поліції та ТЦК, аби перевіряти документи і вручати повістки 2023-10-27 15:37