В каком случае украинцы могут подать заявку на принятие наследства из-за границы
2023-10-27 13:30
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть унормувати порядок прийняття спадщини особою, яка перебуває за кордоном.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:
- Зміни планують внести до ст. 1269 Цивільного кодексу України.
- Законопроєкт надає право українцям, які перебувають за кордоном, подати нотаріусу або іншій уповноваженій особі заяву про прийняття спадщини. Така заява подається за місцезнаходженням нерухомого майна.
Подати відповідну заяву зможуть:
- особисто спадкоємець
- через уповноважену особу за довіреністю на оформлення спадщини
- шляхом дистанційного оформлення заяви: у паперовій формі рекомендованим листом або в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.