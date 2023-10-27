ВОЙНА В Украине В случае отключений света интернет не пропадет - в Украине разрабатывают карту провайдеров

2023-10-27 22:12

В Украине разрабатывают карту провайдеров, которые могут снабдить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточений. В ближайшее время проект будет доступен жителям Киева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Минцифры и общественная организация ЛУН Город подписали меморандум о сотрудничестве. Они работают над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернета до 72 часов во время обесточений.

"Телеком-компании активно переходят на технологии, устойчивые к обесточениям, и резервное питание, чтобы люди были онлайн во время длительных блекаутов до трех суток", - отметила замминистра Валерия Ионан.

Украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Они также могут выбрать ближайшего провайдера и подать заявку на подключение. Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточений.

Также это поможет не перегружать мобильные сети. Ведь чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.

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