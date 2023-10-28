Политика США предоставили Украине недостаточно ракет ATACMS - Newsweek

2023-10-28 10:30

Соединенные Штаты поставили слишком мало ракет ATACMS Украине, а помощь от Вашингтона не отвечает тактическим требованиям ВСУ.

Такое мнение высказал американский историк, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен, пишет Newsweek.

По его словам, России дали время на реакцию, а у Украины должна быть достаточно средств, чтобы накануне зимы нанести удары по всем российским аэродромам на оккупированных территориях.

Издание пишет, что некоторые аналитики обвиняют Соединенные Штаты в том, что они оказывают военную помощь Украине "капельным путем". С ними не согласен представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, Вашингтон лидирует в оказании военной помощи Киеву.

Журналисты отметили, что возможности ВСУ поражать цели на дальних расстояниях заставляют ВС РФ больше думать о том, где размещать ключевое военное оборудование. Особенно подальше от линии фронта.

По мнению Фредерика Мертенса, аналитика Гаагского центра стратегических исследований, Россия, скорее всего, начнет наносить удар по энергетической инфраструктуре Украины, "как только зима действительно наступит".

"В последние месяцы Россия использовала свои ракеты экономно и должна была снова накопить приличный запас", - сказал он.