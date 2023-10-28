Данилов о словах Столтенберга по поводу нехватки снарядов в НАТО: "Точно знаю, что это не так"

Секретарь СНБО Алексей Данилов "точно знает", что слова генсека НАТО о том, что Альянс исчерпывает свои запасы оружия, не соответствуют действительности.
Об этом Данилов заявил в интервью "24 каналу".
"Я в это не верю и точно знаю, что это не так. Другое дело, что по определенным номенклатурам есть вопросы, но страны НАТО смогут их решить", – отметил Данилов.
По его словам, с мая 2022 года страны, обладающие мощными аналитическими центрами, сделали анализ ситуации после того, как Украина начала сопротивляться, и спрогнозировали, сколько это будет происходить. И потому "сейчас точно можно сказать, что в определенных странах сейчас достаточно быстро строятся возможности по производству различных средств поражения в достаточном количестве", - добавил Данилов.
Напомним, что Столтенберг заявлял, что война РФ против Украины истощила запасы стран-членов Альянса. НАТО необходимо увеличить производство для удовлетворения потребностей Украины и обеспечения собственной обороны.