Во время наступления на Авдеевку погибло около 4 тысяч оккупантов, - Умеров

Минобороны поделилось с Пентагоном текущей ситуацией на фронте.
Во время наступления на Авдеевку Донецкой области по состоянию на сегодня, 28 октября, оккупационные войска РФ потеряли около 4 тысяч единиц личного состава.
Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Он также поделился с коллегой текущей информацией с поля боя.
"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту - примерно 4 тысячи солдат", - отметил Умеров.
Кроме того, украинский министр поблагодарил Ллойда за продолжение эффективного сотрудничества и поставки нашей стране артиллерийских боеприпасов. Также стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".
"Дальнейшее снабжение ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях", - пишет пресс-служба Минобороны.
Война в Украине - оборона Авдеевки
По мнению американских аналитиков, значительные потери техники под Авдеевкой подорвут возможности россиян для наступления.
Офицер ВСУ Игорь Лапин считает российские оккупанты проводят перегруппировку в районе Авдеевки Донецкой области. Целью врага на ближайшее время может стать выход на железнодорожные пути в северной части города и на коксохимический завод.