ВОЙНА В Украине Изменения в мобилизации с 1 ноября: что ждет украинцев

2023-10-29 11:30

В Украине с 1 ноября вступят в действия изменения в мобилизации.

Об этом говорится в материале издания "1+1".

Так, общую мобилизацию и введенное военное положение в Украине продлили до 15 ноября 2023 года. Если продолжат действие призыва, после этой даты возможны изменения в требованиях и порядке обязательства к службе.

Повестки могут получить все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. При этом, кроме мужчин, военному учету подлежат женщины, работающие по медицинским специальностям. К тому же, если женщина с медицинским образованием находится за границей, она должна обратиться в консульское учреждение.

В частности, есть три вида повесток: для уточнения данных на прохождение военно-врачебной комиссии и мобилизационное предписание. Эти повестки ТЦК сейчас вправе вручать мужчинам от 18 до 60 лет.

Кроме того, изменения касаются частично пригодных и даже мужчин, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с военного учета. Они могут получить повестку для повторного прохождения ВВК. При этом, если комиссия даст заключение, что они пригодны к службе, они будут поставлены на учет.

С 1 ноября 2023 могут мобилизовать следующие категории украинцев:

военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются пригодными или ограниченно пригодными и имеют военный опыт.

военнообязанные от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют собственного опыта службы.

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются годными или ограниченно годными.

военнообязанные женщины, зарегистрированные в системе военного учета.

лица, которые были исключены из списка военнообязанных и сняты с воинского учета, если ВВК считает их пригодными, и которые не совершали тяжких или особо тяжких преступлений.

лица от 18 до 60 лет с инвалидностью, которых ВВК признает годными или ограниченно годными к службе, по их собственному желанию.

Напомним, в Минобороны ответили, как будут искать уклонистов через е-реестр военнообязанных.