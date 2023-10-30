ВСУ продвинулись под Бахмутом за железную дорогу - ISW

В Институте изучения войны сообщили о том, что украинские войска продвинулись под Бахмутом за железную дорогу к югу от Андреевки.
По данным ISW также украинские военные продвинулись на западе Запорожской области.
В Генштабе Украины сообщили, что войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.
Известный российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе украинские силы установили контроль над определенными позициями в Запорожском направлении (запад Запорожской области).
Связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки и Андреевки и отвергли украинские силы с позиций у Берховского водохранилища (приблизительно 2 км северо-западнее Бахмута).
Другой связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что к югу от Бахмута шли позиционные бои.