ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись под Бахмутом за железную дорогу - ISW

2023-10-30 20:04

 

В Институте изучения войны сообщили о том, что украинские войска продвинулись под Бахмутом за железную дорогу к югу от Андреевки.

По данным ISW также украинские военные продвинулись на западе Запорожской области.

В Генштабе Украины сообщили, что войска продолжали штурмовые действия к югу от Бахмута и продолжали наступление на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Известный российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе украинские силы установили контроль над определенными позициями в Запорожском направлении (запад Запорожской области).

Связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки и Андреевки и отвергли украинские силы с позиций у Берховского водохранилища (приблизительно 2 км северо-западнее Бахмута).

Другой связанный с Кремлем российский военный блоггер заявил, что к югу от Бахмута шли позиционные бои.

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