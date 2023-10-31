ВОЙНА В Украине В Запорожской области враг казнил украинских пленных - есть новые доказательства военных преступлений рф

2023-10-31 10:26

Рашисты расстреляли украинских пленных. Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко в Telegram. По его данным, это произошло несколько дней назад в Запорожской области на Токмакском направлении.

"Это ужасающие кадры. И мир должен их видеть... Видно, что воинам связали руки за спиной, а потом убили. Судя по шевронам, это были нацгвардейцы", - написал Стерненко.

Он добавил, что за казненных воинов отомстили очень быстро.

"Часть убийц уже ликвидирована. Но истребление всей российской орды не будет достаточной оплатой за жизнь наших людей", - добавил блогер.