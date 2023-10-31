ВОЙНА В Украине СБУ задержала рецидивиста, который хотел "прорвать" границу и вывезти уклонистов в Приднестровье

2023-10-31 09:24

Служба безопасности задержала в Одесской области рецидивиста, который хотел "прорвать" границу и вывезти мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате спецоперации на "горячем" задержан организатор банды. Находясь за рулем собственного авто, он пытался "прорвать" госграницу и таким образом вывезти двух уклонистов в непризнанное Приднестровье", - говорится в сообщении.

За такую "услугу" злоумышленник получил от своих клиентов всего 7000 долларов.

Организатором группировки оказался киевлянин, ранее отбывавший наказание за наркоторговлю. К созданию канала нелегальной миграции он привлек двух подельников - жителей так называемой "ПМР".

Для поиска уклонистов они создали специализированный Telegram-канал, который администрировали с территории непризнанного Приднестровья. На этом интернет-ресурсе фигуранты предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации из-за побега за границу.

СБУ ликвидировала схему бегства уклонистов за границу

Злоумышленники "гарантировали" потенциальным призывникам, которые переправят их в одну из европейских стран в обход контрольно-пропускных пунктов через Приднестровье.

Установлено, что организатор группировки использовал собственный частный дом на пограничье Одесской области как "перевалочный пункт" для сбора уклонистов. Там они проходили инструктаж по времени и месту нелегального перехода через границу, а также отрабатывали алгоритм действий на случай задержания правоохранителями.

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