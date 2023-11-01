ВОЙНА В Украине Кулеба призвал Блинкена продолжить поставки ракет ATACMS Украине

2023-11-01 17:37

 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, во время которого отметил важность дальнейших поставок ракет ATACMS Украине.

Об этом Кулеба сообщил в твиттере (Х).

Он выразил благодарность США за неизменную лидерскую позицию в поддержке Украины и других союзников. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие усилия по восстановлению Украины.

"Я поблагодарил США за их решающую военную помощь, в том числе - очень эффективные ATACMS, и отметил важность продолжения их поставки", - заявил Кулеба.

Также Кулеба с Блинкеном обсудили прогресс, достигнутый на недавней встрече Формулы мира на Мальте, и договорились продолжать сотрудничество ради справедливого и крепкого мира в Украине.

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