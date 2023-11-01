ВОЙНА В Украине Нет никаких признаков того, что роССия планирует мир, - Столтенберг

2023-11-01 18:26

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Россия планирует мир. Он призвал членов Альянса продолжать поддержку Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая на 75-й сессии Северного совета, Столтенберг сказал: "Вторжение в Украину является стратегическим поражением России. Чем сильнее Украина будет на поле боя, тем сильнее она будет за столом переговоров. И когда война все-таки закончится, мы должны обеспечить, чтобы история не повторилась, чтобы Россия не продолжала отбирать у Украины ее куски (территории)".

Генсек напомнил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. "На саммите в Вильнюсе мы приняли три важных решения, чтобы это произошло. Во-первых, мы убрали один из двух этапов процесса членства. Мы устранили требование Плана действий по членству, и таким образом сделали путь намного короче. Во-вторых, мы создали абсолютно новую политическую платформу. Мы создали Совет НАТО-Украина, где мы встречаемся на равных для консультаций и можем принимать решения. И в-третьих, мы приняли комплексный пакет, гарантирующий полноценное взаимодействие Украины и сил НАТО", - детализировал он.

При этом Столтенберг выразил уверенность, что инвестиции в безопасность Украины – "это также инвестиции в нашу безопасность". "Если Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев. Но это также опасно для нас. Это сделает нас более уязвимыми. Послание Путину и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, они получат то, что хотят" , – объяснил генсек.

Он также считает, что война в Секторе Газа "не должна привести к ослаблению нашей воли и способности поддерживать Украину". "Приближается новая зима, и мы должны ожидать новых атак на энергоснабжение и другую критически важную инфраструктуру. Нет никаких признаков того, что Россия планирует мир. Напротив, они планируют новую войну. Поэтому мы должны продолжать поддерживать Украину. Это значит больше оружия. И я говорю это, потому что хочу мира в Украине", - подчеркнул Столтенберг.

При этом генсек отметил, что именно президент РФ Путин "может остановить сегодняшнюю войну, перестав нападать на соседа". "У Украины нет такой возможности. Если Украина перестанет защищаться, она будет оккупирована. А оккупация – это не мир", – констатировал он.

Столтенберг отметил, что украинцы воюют "с мужеством и решительностью". "Но смелость не останавливает бомбы. Решительность не перехватывает ракеты. Это делает оружие высокого сорта и в больших количествах. Танки, ПВО, истребители и боеприпасы. Наша поддержка имеет большое значение", - убежден генсек НАТО.

В этой связи он напомнил, что когда Россия вторглась в Украину, были опасения, что Киев упадет через несколько дней. "Этого не произошло. В то же время украинцы освободили свою землю, вернули половину земли, которую российские войска захватили во время вторжения в прошлом году. Украина сохранилась как нация. Сохранила свою свободу и независимость. И они еще могут выбрать свой путь. Это большая победа. Россия проиграла. "Она потеряла десятки тысяч солдат, потеряла большое количество военной техники. Она потеряла политическое влияние и становится все более изолированной", - сказал Столтенберг.