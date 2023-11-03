ВОЙНА В Украине В Украине изменились правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам

2023-11-03 22:12

С ноября изменились правила оформления выплат внутриперемещенным лицам, впервые обращающимся за назначением такой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"Для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно", - говорится в разъяснении.

Помощь назначается на каждого члена семьи, сведения о котором внесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.

Как отмечают в министерстве, речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других ВПЛ.

Нововведения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 г. № 789.

В случае возникновения вопросов по поводу выплат советуют обращаться в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.

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