ВОЙНА В Украине В Украине изменились правила оформления выплат внутренне перемещенным лицам

2023-11-03 22:12

С ноября изменились правила оформления выплат внутриперемещенным лицам, впервые обращающимся за назначением такой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



"Для оформления выплат ВПЛ должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно", - говорится в разъяснении.



Помощь назначается на каждого члена семьи, сведения о котором внесены в Единую информационную базу данных о ВПЛ.



Как отмечают в министерстве, речь идет о ежемесячном государственном пособии на проживание в размере 3 тыс. гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тыс. гривен для всех других ВПЛ.



Нововведения предусмотрены Постановлением КМУ от 31 июля 2023 г. № 789.



В случае возникновения вопросов по поводу выплат советуют обращаться в Минреинтеграцию на круглосуточную горячую линию по короткому номеру: 15-48 или на горячую линию Уполномоченного по вопросам ВПЛ по номеру: (066) 813-62-39.