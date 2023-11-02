ВОЙНА В Украине Генерал Сырский рассказал о реальной ситуации на Купянском направлении

2023-11-02 11:34

Рашисты не добились стратегических успехов на Купянском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram.

"Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян ясна – они хотят снова оккупировать город", – отметил он.

Генерал заверил, что ВСУ дают врагу достойный отпор и срывают его попытки продвигаться вперед.

Известно, что город Купянск Харьковской области – важный логистический центр. В последние месяцы это направление фронта является одним из самых горячих.