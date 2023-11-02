ВОЙНА В Украине СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу

2023-11-02 12:30

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. 

Как сообщила пресс-служба СБУ, разоблачены злоумышленники, которые предлагали уклонистам сбежать в Европейский Союз на основании поддельных документов. Стоимость таких услуг составила 10 тысяч долларов.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины были задержаны организаторы сделок. Среди них - руководитель отделения столичного медучреждения, заместитель директора института, а также адвокат.

Крое того, были получены доказательства причастности двух должностных лиц военкомата и главы военно-врачебной комиссии в Киевской области к созданию преступной организации, которая "отмазывала" уклонистов от призыва.

Так, на Киевщине СБУ и ГБР собрали доказательную базу на организаторов уклонистской схемы, через которую с военного учета "списывали" потенциальных призывников.

Еще в конце августа сотрудники СБУ разоблачили трех организаторов этой группировки. Ими оказались два начальника отделений военкомата и глава военно-врачебной комиссии в столичном регионе.

В ходе расследования была установлена причастность к организации схемы бывшего руководителя местного военкомата и его сына, а также двух их сообщников.

Злоумышленники предлагали своим клиентам избежать призыва и уехать за границу на основании фиктивных справок о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Всем семерым фигурантам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

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