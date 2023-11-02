Политика Писториус сделал заявление о войне в Украине на фоне событий на Ближнем Востоке

2023-11-02 19:15

 

Обострение на Ближнем Востоке не заставит снизить поддержку Украине, которая противостоит полномасштабной агрессии РФ.

Такое мнение высказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Писториуса, Берлин не будет терять внимания к войне России против Украины, поскольку считает своим долгом поддерживать Украину.

"Это позиция, которая не подлежит обсуждению", — подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Комментируя вопрос, может ли Израиль рассчитывать на такую же военную поддержку, как Украина, министр ответил, что этот вопрос пока не возникает.

"Израильтяне нуждаются в материалах в очень ограниченном объеме", — подчеркнул он.

Напомним, глава Минобороны Германии Борис Писториус заявили об опасности для Европы : есть угроза Третьей мировой. По его словам, Берлин приложит максимальные усилия, чтобы в регионе Ближнего Востока не произошло еще большей эскалации.

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