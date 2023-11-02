Политика В США убеждены, что насущная потребность поддержки Украины остается

2023-11-02 20:48

 

Для Соединенных Штатов очень важно помочь украинцам защититься от продолжающихся атак России.

Об этом заявил в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

«Мы считаем, что поддержка Украины остается необходимой, и в дальнейшем важно, чтобы Соединенные Штаты были рядом для того, чтобы помочь Украине защититься от этих ужасных атак, которые РФ совершила и продолжает против них», — отметил Миллер.

Он также убежден, что Конгресс поддержит дополнительный пакет с финансированием помощи Украине, если по нему состоится голосование.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена обвинила республиканцев из Палаты представителей в политизации интересов нацбезопасности. Это произошло после того, как они предложили отдельный законопроект с помощью Израиля без Украины за счет ассигнований Налоговой службы США.

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Новый спикер Палаты представителей заявил Сенату, что открыт для помощи Украине 2023-11-02 16:05
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