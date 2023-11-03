ВОЙНА В Украине Валерій Залужний назвав конкретні кроки, які потрібні нам для виходу з позиційної війни

2023-11-03 21:36

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає важливим для виходу з позиційної війни впровадження сучасних технологій в управління військами, а також накопичення озброєння, насамперед власного виробництва, як було за часів Холодної війни. Про це Валерій Залужний написав в есе, яке він передав журналу "The Economist".

"Перехід війни в позиційну форму призводить до її затягування і несе значні ризики як для Збройних Сил України, так і для держави в цілому. Крім того, це вигідно ворогу, який всіляко намагається відновити і наростити свою військову міць.

Для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі війни, перш за все, необхідно: здобути перевагу в повітрі; прорвати мінні загородження в глибину; підвищити ефективність контрбатарейної та радіоелектронної боротьби; створити і підготувати необхідні резерви.

Слід враховувати, що значну роль у пошуку виходу з позиційної форми ведення війни відіграє широке застосування інформаційних технологій у військовій справі та раціональна організація логістичного забезпечення.

Необхідність уникнення переходу від позиційної форми до маневреної зумовлює пошук нових і нетривіальних підходів до порушення військового паритету з противником".

Залужний також зазначає, що позиційного характеру бойові дії на лінії зіткнення почали набувати влітку 2023 року.

Він детально розглядає, які кроки потрібні для виходу з позиційної боротьби в ключі здобуття переваги в повітрі, розмінування, контрбатарейної та радіоелектронної боротьби.

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Валерій Залужний назвав конкретні кроки, які потрібні нам для виходу з позиційної війни 2023-11-03 21:36
В УКРАИНЕ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ВВЕДУТ ТРИ ВОЗРАСТНЫХ ПОРОГА - кому придется пересдавать на права 2023-11-03 20:34
Северная Корея не сможет на постоянной основе помогать россии снарядами 2023-11-03 17:32