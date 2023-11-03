Валерій Залужний назвав конкретні кроки, які потрібні нам для виходу з позиційної війни

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає важливим для виходу з позиційної війни впровадження сучасних технологій в управління військами, а також накопичення озброєння, насамперед власного виробництва, як було за часів Холодної війни. Про це Валерій Залужний написав в есе, яке він передав журналу "The Economist".
"Перехід війни в позиційну форму призводить до її затягування і несе значні ризики як для Збройних Сил України, так і для держави в цілому. Крім того, це вигідно ворогу, який всіляко намагається відновити і наростити свою військову міць.
Для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі війни, перш за все, необхідно: здобути перевагу в повітрі; прорвати мінні загородження в глибину; підвищити ефективність контрбатарейної та радіоелектронної боротьби; створити і підготувати необхідні резерви.
Слід враховувати, що значну роль у пошуку виходу з позиційної форми ведення війни відіграє широке застосування інформаційних технологій у військовій справі та раціональна організація логістичного забезпечення.
Необхідність уникнення переходу від позиційної форми до маневреної зумовлює пошук нових і нетривіальних підходів до порушення військового паритету з противником".
Залужний також зазначає, що позиційного характеру бойові дії на лінії зіткнення почали набувати влітку 2023 року.
Він детально розглядає, які кроки потрібні для виходу з позиційної боротьби в ключі здобуття переваги в повітрі, розмінування, контрбатарейної та радіоелектронної боротьби.