ВОЙНА В Украине Масована ракетна атака на Київ та Харків 2 січня: є рекація Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

2024-01-02 14:32

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що війська ворога 2 січня випустили 99 ракет різних типів по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 72 повітряні цілі.

Захисники неба збили:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

3 із 3 крилаті ракети "Калібр".

"У ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому – 29 грудня 2023 року. Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об’єкти. Основний напрямок удару – столиця України", - наголосив Залужний.

За його словами, вранці 16 бомбардувальників Ту-95МС запустили по Україні не менше 70 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К. Окрім цього, окупанти атакували Україну трьома крилатими ракетами "Калібр", а з півночі – 12-ма ракетами, які летіли по балістичній траєкторії типу "Іскандер-М/С-300/С-400".

"Із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П", - додав він.