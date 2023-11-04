Политика Пакеты помощи Украине будут уменьшены из-за тупика в Конгрессе, - Белый дом

2023-11-04 08:30

Пентагон вынужден уменьшать размеры пакетов военной помощи Украине, поскольку ранее выделенные деньги исчерпываются, а Конгресс до сих пор не смог принять новую многомиллиардную программу, предложенную Белым домом. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Reuters.

Комментируя сегодняшний пакет помощи, она отметила, что США начали присылать меньшие пакеты военной помощи Украине именно из-за тупика в Конгрессе относительно дальнейшего финансирования оборонных нужд Киева.

По ее словам, США намерены поддерживать Украину как можно дольше, пока в Конгрессе продолжается обсуждение новой программы помощи.

Проблемы американской помощи Украине

Сегодня США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью 425 миллионов долларов. Однако лишь 125 миллионов из них являются срочной помощью, а остальные – это финансирование новых оборонных контрактов, по которым американская промышленность изготовит оружие для Украины когда-нибудь потом.

Проблема с американской помощью заключается в том, что в Конгрессе США не хватает голосов для принятия новой программы оборонной поддержки Украины. Депутаты-республиканцы из числа так называемых "трампистов" выступают категорически против этого, а без их голосов принять программу невозможно.

Чтобы обойти их сопротивление, Джо Байден предложил объединить в один пакет программы помощи Украине, Израилю и Тайваню и провести это решение через Конгресс в таком виде. По замыслу, на нужды Украины должны выделить 61 миллиард долларов.

Однако трамписты хотят голосовать за помощь каждой стране отдельно. Чтобы не допустить разрезания "общего пакета", Джо Байден грозит наложить вето на "индивидуальную" программу для Израиля.