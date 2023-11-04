Политика США и Евросоюз обсуждают с Украиной возможность переговоров с роССией, - NBC

2023-11-04 13:30

Представители Соединенных Штатов и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники среди чиновников США, во время этих обсуждений речь шла о том, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренностей.

По данным издания, одно из таких обсуждений состоялось в прошлом месяце на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Эти дискуссии являются отражением ситуации на фронте и политической ситуации в Европе и США.

Источники говорят, что обсуждения начались на фоне беспокойства американских и европейских чиновников тем, что война зашла в тупик, а также возможностью продолжать оказывать помощь Украине.

В правительстве США обеспокоены тем, насколько меньше внимания общественности привлекает война в Украине с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАС. Чиновники опасаются, что такое изменение может затруднить получение дополнительной помощи для Украины.

Также чиновники заявляли, что Украина, вероятно, будет иметь время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся более активные и срочные дискуссии о мирных переговорах.

В то же время двое американских чиновников рассказали, что администрация Байдена не имеет никаких признаков готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с Украиной. Он все еще надеется на военную победу, когда поддержка Украины со стороны Запада и США ослабнет.

Ведет ли Украина переговоры с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украина не ведет никаких переговоров "за закрытыми дверями" с Россией. По его словам, основой "мирной формулы" является уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В то же время одиозный экс-советник ОП Алексей Арестович заявил, что власти Российской Федерации пытаются вести подковерные переговоры по Украине. Кремль шантажирует массированными ударами по объектам инфраструктуры.