ВОЙНА В Украине Как повторно пройти медкомиссию во время военного положения людям с инвалидностью

2023-11-10 16:31

Для проведення медико-соціальної експертизи пацієнт повинен отримати направлення від медзакладу після проходження діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.

На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи спрощена. Для її проведення і, відповідно, встановлення групи інвалідності пацієнт повинен отримати направлення від медзакладу після проходження діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів.

Медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, що підтверджують стійке порушення функцій організму. Це може бути обумовлено захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. У такому випадку лікуючий лікар оформляє направлення на МСЕК (форма 088/о).

«Звертаємо увагу, що укладення декларації при цьому не є обов’язковим. У разі потреби огляду пацієнта, який не може прибути на комісію, члени комісії самі виїжджають для огляду до закладу охорони здоров’я або до пацієнта додому»

Для спрощення проведення медико-соціальної експертизи під час воєнного стану прийнято постанову КМУ № 225, що передбачає у деяких випадках встановлення інвалідності заочно, незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування людини, що звертається для встановлення інвалідності

У випадку неможливості проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, це проходження переноситься на строк не пізніше шести місяців після його скасування.

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