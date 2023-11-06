ВОЙНА В Украине На Закарпатье задержали большую группу уклонистов, пытавшихся сбежать за границу

2023-11-06 14:31

На Закарпатье пограничники задержали еще 16 уклонистов, пытавшихся выехать из Украины в Венгрию и Румынию. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Указано, что ночью пограничники задержали 10 нарушителей границы. Еще шестеро были разоблачены утром.

"Все задержанные – мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединены одним намерением – незаконно попасть в соседние Венгрии и Румынию", – говорится в сообщении.

На всех уклонистов были наложены протоколы об административных правонарушениях. В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконных путешествий мужчин за границу.