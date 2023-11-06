ВОЙНА В Украине ВСУ за неделю ликвидировали около 10 батальонов роССиян

2023-11-06 16:48

Российские оккупационные войска продолжают нести в Украине значительные потери в живой силе и технике. За минувшую неделю Силы обороны ликвидировали около десяти батальонов захватчиков, то есть на один больше, чем неделей ранее.

Об этом передает Military Media Center.

Согласно данным статистики от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях российских интервентов, за неделю - с 30 октября по 5 ноября - украинские воины ликвидировали:

5160 солдат ВС РФ (условно 10 батальонов, поскольку 1 батальон составляет около 500 человек личного состава);

77 танков (условно 3 танковых батальона, так как 1 танковый батальон насчитывает около 31 единицы);

154 боевых бронированных машин (условно 5 мотострелковых батальонов, поскольку 1 мотострелковый батальон - это около 34 единиц);

162 артиллерийскую установку (условно 9 артиллерийских дивизионов, ведь 1 артдивизион включает в себя примерно 18 орудий);

10 ракет;

1 самолет.

Потери войск РФ в Украине

Как проинформировали в Генштабе ВСУ утром 6 ноября, за сутки бойцы ВСУ уничтожили еще 880 оккупантов, а общее число потерь росармии с начала широкомасштабного вторжения составили уже 305970 солдат. Также Силы обороны за сутки "приземлили" 20 БПЛА и подбили 4 танка противника.

Ранее военные эксперты в беседе с РБК-Украина высказались о "болевом пороге" РФ и озвучили мнение, что страна-агрессор может столкнуться с критическими потерями на войне против Украины, когда ей придется отправлять на фронт большое количество жителей крупных городов.

Напомним также, что неделей ранее, в период с 23 по 29 октября, Силы обороны Украины ликвидировали условно 9 батальонов оккупантов, 3 танковых батальона, 3 мотострелковых батальонов и около 7 артиллерийских дивизионов врага.