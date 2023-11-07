ВОЙНА В Украине Рекрутинг вместо призыва на службу - как готовящиеся изменения изменят нашу армию

2023-11-07 10:26

Перспективный переход в Украине от призыва на службу в армию на рекрутинг будет осуществляться в течение пятилетнего срока, а от срочной службы планируется отказаться в пользу контрактной. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады Егор Чернев.

"Ведь во время военного основная цель - чтобы у нашей армии было достаточно людей. Контрактная основа - это больше, по моему мнению, для мирного времени будет", - сказал он.

Нардеп отметил, что власти Украины намерены отказаться от срочной службы, граждане призывного возраста будут проходить интенсивное обучение в своих высших учебных заведениях. Это не номинальная военная кафедра, а реальная подготовка будущего кадрового резерва армии.

"Опять же рекрутинг - это о том, что люди будут набираться, основываясь на их образовании, которое они имеют, и чтобы они были максимально полезны войску. А не так, как, к сожалению, это бывает сейчас. Когда мы "микроскопом забиваем гвоздь". Поскольку некоторые люди с образованием, которое может быть полезно в определенных подразделениях, сейчас сидят в окопах и отбивают атаки", - подчеркнул он.

Чернев назвал военную кафедру "только звеном по цепочке военной подготовки". По его словам, в Украине ставят целью, чтобы базовые военные навыки имели практически все.

"И в школе должны проводить не только там один урок ДПЮ в неделю, а, например, реальные курсы тактической медицины. Базовые навыки для любого военнослужащего, плюс ко всему должно проходить собрание", - сказал он.

Депутат также добавил, что сейчас могут прорабатываться разные модели подхода к такому постоянному обучению.

"Например, собрание раз в два года для всех людей призывного возраста или окончили военную кафедру после этого. Сейчас работаем над моделью. Например, это швейцарская, израильская модель или другая. То есть без срочной службы, но все равно с постоянным обучением и постоянным повышением навыков" военной службы", - объяснил он.