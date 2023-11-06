ВОЙНА В Украине ВСУ добились успехов на левом берегу Херсонщины – ISW

2023-11-06 19:15

 

В Институте изучения войны сообщили о том, что 5 ноября украинские войска продолжали действовать на левом берегу Херсонской области и добились подтвержденных успехов.

По данным ISW, украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута, достигли подтвержденных успехов на западе Запорожской области.

Геолокационные кадры показывают, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-западному углу солнечной электростанции возле Подстепного (12 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр).

Дополнительные геолокационные кадры подтверждают, что украинские силы удерживают позиции в домах в Крынках (30 км к востоку от Херсона и 2 км от реки Днепр).

Российский военный блоггер утверждал, что позиционные бои продолжаются в Крынках и вдоль линии Песчановка-Пойма (10 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали наступательные действия к югу от Бахмута и в Мелитополе (Запорожская область). Геолокационные кадры указывают на то, что украинские войска осуществили ограниченное продвижение на запад от Вербового Запорожской области, а также на восточном берегу Херсонской области вблизи Подстепного.

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