Политика Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины

2023-11-07 19:15

 

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на международную поддержку Украины.

Об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС в 2023 году.

Боррель признал, что хотя эти два конфликта очень отличаются, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на политику союзников в отношении Украины и в целом международную поддержку.

"Во время моей последней поездки в Вашингтон (с президентом Еврокомсии и председателем Евросовета – Ред.) я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться в свете того, что видит "практику двойных стандартов". Это реальная проблема, и все вы должны помочь в противодействию этому", - отметил Боррель.

Он отметил, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой, которая беспокоит прежде Запад и которую Запад должен "быстро решить, потому что им невмоготу терпеть последствия этой войны".

"И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, что проявилось во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН", - добавил Жозеп Боррель.

subscriber subscriber

Еще по теме

Армия Израиля захватила ключевой опорный пункт ХАМАС в секторе Газа

2023-11-07 09:24

ISW проанализировал колонку Залужного о войне в Украине

2023-11-05 10:30

Писториус сделал заявление о войне в Украине на фоне событий на Ближнем Востоке

2023-11-02 19:15

Байден ветирует законопроект о пакете помощи Израилю без Украины, - Белый дом

2023-11-01 22:15

Еще новости в разделе "Политика"

Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины

2023-11-07 19:15

Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной: куда лучше не ехать

2023-11-07 17:37

Лучшим путем для стабильности в Украине является членство в ЕС, - фон дер Ляйен

2023-11-06 22:15

Зеленский прокомментировал возможность переговоров с роССией

2023-11-05 12:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины 2023-11-07 19:15
Польские перевозчики блокируют три пункта пропуска на границе с Украиной: куда лучше не ехать 2023-11-07 17:37
Лучшим путем для стабильности в Украине является членство в ЕС, - фон дер Ляйен 2023-11-06 22:15
Зеленский прокомментировал возможность переговоров с роССией 2023-11-05 12:30