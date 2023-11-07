Политика Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на поддержку Украины

2023-11-07 19:15

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель признал, что война Израиля и ХАМАС уже влияет на международную поддержку Украины.

Об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС в 2023 году.

Боррель признал, что хотя эти два конфликта очень отличаются, эскалация на Ближнем Востоке уже влияет на политику союзников в отношении Украины и в целом международную поддержку.

"Во время моей последней поездки в Вашингтон (с президентом Еврокомсии и председателем Евросовета – Ред.) я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться в свете того, что видит "практику двойных стандартов". Это реальная проблема, и все вы должны помочь в противодействию этому", - отметил Боррель.

Он отметил, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой, которая беспокоит прежде Запад и которую Запад должен "быстро решить, потому что им невмоготу терпеть последствия этой войны".

"И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, что проявилось во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН", - добавил Жозеп Боррель.