ВОЙНА В Украине ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины: анализ ISW

2023-11-07 22:15

 

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать свои позиции в одной части Крынок (30 км к востоку от Херсона), несмотря на попытки оккупационных войск России оттеснить их из восточного берега реки Днепр.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российских военных блогеров, Силы обороны также отразили вражескую атаку рядом с этим селом.

По словам одного из военкоров, украинские силы расширили контроль над своими позициями к северу от Подстепного (17 км к востоку от Херсона).

Кроме того, согласно геолокационным кадрам от 4 ноября, украинские войска поразили вражеский ракетоносец "Аскольд", на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

Война в Украине - ситуация в Херсонской области

По словам одного из экспертов, россиянам есть от чего нервничать. Украинские военнослужащие держат под контролем по меньшей мере три плацдарма на Левобережье Херсонской области. Россияне вынуждены снимать подразделения с других участков фронта и усиливать свою группировку на левом берегу Днепра.

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал об интенсивных вражеских обстрелах - каждые 2-3 минуты летит вражеский снаряд.

Вчера аналитики ISW отметили, что украинские войска незначительно продвинулись на юго-западном углу фермы по производству солнечных панелей возле Подстепового.

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