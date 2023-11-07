ВОЙНА В Украине Нидерланды уже отправили истребители F-16 для обучения украинских пилотов

2023-11-07 15:37

Нидерланды отправили пять истребителей F-16 в Румынию, где в скором времени откроется Европейский учебный центр для подготовки украинских и румынских пилотов. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Страна выступила с инициативой о создании центра и предоставила для этой цели 12-18 истребителей F-16. При этом самолеты остаются собственностью Нидерландов.

"Вместе с Данией и при поддержке США Нидерланды отвечают за координацию европейских усилий по созданию потенциала F-16 для Украины", - говорится в сообщении.

В свою очередь, американская корпорация Lockheed Martin обеспечит обучение и техническое обслуживание самолета.

Учебный центр в Румынии сначала использует самолет для повышения квалификации наемных инструкторов F-16. Затем происходит обучение пилотов.

"В скором времени состоится торжественное открытие учебного центра", - добавили в Минобороны.