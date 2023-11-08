ВОЙНА В Украине НАТО приостанавливает свое участие в Договоре о вооруженных силах в Европе

2023-11-08 11:21

Страны НАТО решили приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после окончательного выхода из него московии. Об этом сообщается на сайте Альянса во вторник, 7 ноября.

Так, страны НАТО осудили решение рф выйти из ДОВСЕ и ее агрессивную войну против Украины, что противоречит целям договора.

"Выход рф является последним в ряде действий, систематически подрывающих евроатлантическую безопасность… Признавая роль ДОВСЕ как основы евроатлантической архитектуры безопасности, ситуация, при которой государства-участники Альянса придерживаются договора, а россия нет, была бы нежизнеспособной. Поэтому, как следствие, государства- участницы ДОВСЕ намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько времени, на сколько это будет необходимо, в соответствии с их правами по международному праву. Это решение полностью поддержано всеми членами НАТО", - говорится в сообщении.

При этом все члены Североатлантического союза остаются единственными в своей приверженности эффективному контролю над обычными вооружениями как ключевым элементом евроатлантической безопасности.

"Это дополняет построение Североатлантического союза в сфере сдерживания и обороны, которое государства-члены решили еще больше укрепить", - говорится в заявлении.