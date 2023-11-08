ВОЙНА В Украине Военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 дней - что это означает

2023-11-08 12:28

Верховная Рада приняла законопроекты о продлении срока действия военного положения и срока проведения общей мобилизации в Украине еще на 90 дней. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в среду, 8 ноября.

Соответствующие документы поддержали 329 и 322 народных депутата. Теперь военное положение и общая мобилизация будут действовать, по меньшей мере, до 14 февраля 2024 года.

"Это было уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны. Никто из СНБО не пришел представлять законы. Раньше выступал хотя бы секретарь СНБО", - добавил Железняк.