ВОЙНА В Украине Стало известно, какую версию F-16 Нидерланды отправили в Румынию для обучения ВСУ

2023-11-09 16:48


Нидерланды отправили в Румынию пять истребителей F-16 для обучения украинских пилотов. ВСУ будут тренироваться на F-16 Block 20 MLU.

Об этом сообщает Valahia News.

Накануне румынские журналисты показали номера нидерландских истребителей F-16, прибывших в соседнюю страну для обучения украинцев. Пять самолетов сели на авиационной базе "Лейтенант авиации Георг Мочерице".

В Румынию прибыли самолеты версии Block 20 MLU, являющейся эквивалентом Block 50/52. Истребители относительно новые, годы выпуска с 1986 до 1991-го.

В сети также отмечают, что у истребителей стерли знаки Воздушных сил Нидерландов. Предполагается, что эти самолеты F-16 в будущем получит Украина.

Согласно соглашению о сотрудничестве, Министерство обороны Румынии предоставляет 86-ю авиабазу, учебные средства и поддержку для украинских пилотов, Нидерланды передали самолеты F-16, а компания Lockheed Martin - инструкторов и техническое обслуживание.

Справка: истребитель F-16 версии Block 20 MLU - это полноценный многофункциональный самолет. Он прошел модернизацию и по сравнению со старшими версиями получил новую авионику, включая замену радиолокационных средств. F-16 версии Block 20 MLU может обнаруживать цели за 150 км, в то время когда для противника самолет остается малозаметным.

F-16 для Украины

Отметим, что ряд стран согласились предоставить Украине истребители F-16. Речь идет о Нидерландах, Дании и Бельгии.

Тем временем в США уже идет обучение пилотов на американских истребителях. В Воздушных силах говорят, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. А издание Politico утверждает, что ВСУ уже приступили к летной подготовке.

Президент Украины ВладимирЗеленский 7 ноября сообщил, что нидерландские F-16 прибыли в Румынию для обучения украинцев. Это значит, что скоро наши пилоты пересядут на F-16.

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