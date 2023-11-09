ВОЙНА В Украине Секретарь СНБО Данилов рассказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году

2023-11-09 22:15

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что очень хотел бы, чтобы война в 2024 году завершилась. Вместе с тем обратил внимание на принципиальные различия в войне прошлого года и сейчас, вспомнил о значительных успехах на Крымском направлении, а также отметил, что очень многое зависит от партнеров Украины. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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«Я бы очень хотел, чтобы война в 2024 году закончилась. Мы все для этого будем делать. Но здесь нужно быть искренним, и сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров. Есть некоторые партнеры, которые сомневаются – надо ли предоставлять то или иное оружие, чтобы не раздражать путина, их фамилии уже известны, потому что сами об этом начинают говорить. <...> Делать дальновидные выводы по отношению к россии – это пустая трата времени. Нам нужна победа обязательно», - рассказал секретарь СНБО в эфире телемарафона.

Данилов также отметил, что сегодня уже совсем другая война, в которой используются совсем другие средства поражения.

«Я хочу обратить внимание, что когда мы начинали войну, то давайте вспомним, какое мы имели вооружение? Мы стали бок о бок, но мы имели вооружение постсоветского периода, мы имели четыре средства поражения импортного производства, которые все в то время знали – Javelin, NLAW, стингер и байрактар. Но сегодня уже совсем другая война – это война технологий, дронов – совсем другие средства поражения используются в этой войне», - пояснил секретарь СНБО.

По мнению Алексея Данилова, победа будет зависеть от ряда факторов, которые обязательно продемонстрируют украинцы.

«Я хочу сказать, что кто будет более ловким, умным, у кого будет больше воли - тот и победит в этой войне. Я более чем уверен, - то что касается нашей воли и ума, здесь россиянам нечего делать. Они обязательно проиграют, нам надо набраться терпения».

Он также упомянул успешные действия ВСУ на Крымском направлении.

«Имейте в виду, что на сегодня мы имеем огромные успехи на Крымском направлении. То что касается уничтожения российской федерации, их активов на территории Крыма, и уничтожение Черноморского флота – это огромные достижения нашей страны. Никогда такого не было, чтобы страна, которая не имеет своих военно-морских сил на данный период времени, уничтожила подводную лодку – это первый раз в истории», - отметил секретарь СНБО.

Напомним

Украинский бюджет на военную кампанию в 2024 году составляет 40,7 млрд долларов, и это в 2,5 раза меньше, чем потратит россия – заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.