ВОЙНА В Украине роССияне атаковали Киевскую область баллистикой: подробности от Воздушных сил ВСУ

2023-11-11 08:30

По предварительной информации, утром Россия атаковала Киевскую область ракетой, которая двигалась баллистической траекторией.

Украинская противовоздушная оборона отразила атаку, сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона. "Предварительная информация - это была баллистика. В Киеве прогремели взрывы... Пока нет информации о каких - то обломках или повреждениях", - рассказал он.

По словам представителя ВС, сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после звука взрывов, поскольку с момента запуска этих ракет до достижения ими целей проходят считанные минуты.

"Силы ПВО Киева отработали по баллистике. Мы понимаем, что по баллистике могут работать только определенные типы зенитно-ракетных комплексов", - добавил Игнат.

Он также напомнил, что ночью РФ атаковала Украину "Шахедами" с трех разных направлений, запустив 31 беспилотник, а также несколько видов ракет.

Взрывы в Киеве сегодня - что известно

Утром 11 ноября, около 8:00, жители столицы слышали два взрыва.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работала вблизи столицы - на левом берегу, отработав по баллистике. По его словам, в Киеве вызовов спасателей не было. Никто не пострадал.