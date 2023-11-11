ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов, 2 катера и 90 единиц тяжелой техники

2023-11-11 09:30

 

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 310 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 11 ноября, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 310 650 (+1130) чел,
  • танков — 5342 (+25) ед,
  • боевых бронированных машин — 10041 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 7527 (+38) ед,
  • РСЗО — 879 (+2) ед,
  • средств ПВО — 579 (+1) ед,
  • самолетов — 322 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5620 (+25),
  • крылатых ракет — 1559 (+1),
  • кораблей/катеров — 22 (+2) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9925 (+49) ед,
  • специальной техники — 1069 (+9)
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ВОЙНА В Украине

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