ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов, 2 катера и 90 единиц тяжелой техники

2023-11-11 09:30

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 310 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 11 ноября, потери РФ составляют: