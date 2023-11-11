ВСУ уничтожили еще 1130 оккупантов, 2 катера и 90 единиц тяжелой техники
2023-11-11 09:30
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 1130 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 310 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 11 ноября, потери РФ составляют:
- личного состава — около 310 650 (+1130) чел,
- танков — 5342 (+25) ед,
- боевых бронированных машин — 10041 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 7527 (+38) ед,
- РСЗО — 879 (+2) ед,
- средств ПВО — 579 (+1) ед,
- самолетов — 322 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5620 (+25),
- крылатых ракет — 1559 (+1),
- кораблей/катеров — 22 (+2) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9925 (+49) ед,
- специальной техники — 1069 (+9)