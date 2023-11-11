ВОЙНА В Украине ГУР: Пораженные в Крыму десантные катера рф затонули

2023-11-11 12:30

Поражены два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 Акула, другой более новый – проекта 11770 Серна.

Пораженные в Крыму сегодня, 10 ноября, десантные катера россиян пошли ко дну. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.



"Результаты проведенной 10 ноября 2023 года доразведки в районе бухты Узкая на территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ РФ уничтожены. Согласно полученным новым разведданным, поражены два катера оккупантов: один корабль более древнего проекта 1176 г. Акула, другой поновее - проекта 11770 Серна. В результате атаки оба судна россиян пошли ко дну: Акула - сразу, Серна - еще безуспешно боролась, но тоже затонула", - уточняют в ГУР.



Напомним, ГУР показало видео атаки на российские катера. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в том числе БТР-82



Ранее стало известно, что разведчики уничтожили в Крыму два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское на западе полуострова.