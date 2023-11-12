Политика Столтенберг о войне в Украине: надо готовиться к долгому и сложному пути

2023-11-12 15:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рассчитывает на прогресс украинских Вооруженных сил в борьбе с российскими войсками, но предупредил, что стоит готовиться к долгому и сложному пути. Об этом он сказал в интервью немецкому агентству DPA, передает УНН со ссылкой на DW.

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«Нам нужно быть готовыми к долгому пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с ситуацией на поле боя», - заметил Столтенберг.

Детали

По его словам, только военная поддержка может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством, и убедит российского президента владимира путина, что он не сможет победить на поле боя.

Столтенберг отметил, что всегда было понятно, что это будет нелегкая война.

«Мы знали, что россия месяцами готовила оборонительные линии - с минами, с танковыми окопами, с большим количеством оборонительных позиций», - отметил он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что украинцы «смогли достичь успехов и освободить больше территории», подчеркнул он.

Дополнение

Такого мнения придерживается и немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам россия не намерена выводить свои войска с территории Украины, поэтому война может продолжаться еще долго.