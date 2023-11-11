ВОЙНА В Украине роССияне пытаются вернуть утраченные позиции под Бахмутом: в ВСУ рассказали подробности

2023-11-11 15:30

Оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях.

Российская армия активизировалась по всей линии фронта. В частности, враг пытается вернуть утраченные позиции возле Клещиевки, расположенной в 2 километрах от Бахмута.

Об этом начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет 24 канал.

Что происходит на Бахмутском направлении

"От Клещиевки остались одни руины. Это очень маленький поселок, но враг стремится вернуть утраченные позиции, а также пытается найти слабые места в украинской обороне", — сказал Фитьо.

Он рассказал, что только за минувшие сутки украинские военные отразили 15 вражеских атак в районе Ивановки, Клещиевки и Андреевки в Донецкой области. Кроме того, враг задал два авиационных удара, а также применил 19 дронов-камикадзе.

"В целом на Бахмутском направленииоккупанты совершили 463 обстрела. К сожалению, количество российских обстрелов остается большим. Противник не жалеет своей артиллерии", – отметил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ.

При этом стратегических успехов в районе Бахмута враг не имеет. Украинские военнослужащие при случае улучшают свое тактическое положение.

Напомним, на линии фронта проходит активизация по всей протяженности. В частности, на Авдеевском и Бахмутском направлениях.