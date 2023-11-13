ВОЙНА В Украине Когда враг может резко увеличить число ударов по энергетике Украины

2023-11-13 14:31

Зимой Украине хватит энергоресурсов. К тому же у власти есть понимание действий в случае новых массированных обстрелов энергетики. Пока рашисты ожидают морозов, чтобы начать удары по энергетике Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко.

"Нам хватит энергоресурсов, в этом плане мы спокойно чувствуем себя. Вопрос в том, насколько будущие атаки могут повлиять на поставки", - заявил он.



Однако Галущенко добавил, что, учитывая опыт минувшей зимы, у власти есть разные пути решения проблемы.



Министр также предположил, что россияне будут наносить массированные ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, когда температура воздуха длительно опустится ниже нуля.



"Мне кажется, они ждут существенного падения температуры, чтобы она длительное время держалась на минусе, и тогда будут наносить удары. В таком случае, безусловно, низкая температура приносит вред. На самом деле, здесь нет какой-то отметки, любая минусовая температура уже повышает риски", - отметил министр.



Галущенко добавил, что рашисты не прекращали атаки по энергетической инфраструктуре даже летом.



"Они атаки не останавливали на самом деле, они атаковали и летом. Мы не детализируем информацию, о каких объектах идет речь и какие последствия", – сказал он.