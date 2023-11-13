ВОЙНА В Украине Олександр Сирський підтвердив загострення ситуації біля Бахмуту - що там відбувається

2023-11-13 09:37

На бахмутському напрямку армія московії намагається відбити раніше втрачені позиції. Рашисти активізувалися. Про це у телеграм повідомив генерал Олександр Сирський, командувач Східного угрупування ЗСУ.

За його словами, українські військові діють професійно, атаки росіян відбивають.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська на бахмутському напрямку за добу відбили 10 атак росіян в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки.

Водночас ЗСУ продовжує штурм південніше Бахмута.

"Військові завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йшлося у зверненні Генштабу.

Протягом багатьох місяців Бахмут залишається одним з ключових місць лінії фронту. Там у запеклих боях загинули тисячі людей.

З кінця весни майже повністю зруйноване місто перебуває під контролем російської армії. Влітку українські військові наступали у районі Бахмута.