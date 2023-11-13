ВОЙНА В Украине ​Хотят превратить Авдеевку в руины: Селезнев озвучил цели врага по городу

2023-11-13 20:48

 

Враг системно разрушает все здания в Авдеевке, чтобы украинским защитникам не было место для укрытия, заявил Селезнев.

Армия Путина продолжает "освобождать" города Украины, уничтожая под ноль все жилые строения и другие здания в том или ином населенном пункте.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FreeДом сделал заявление относительно Авдеевки.

Армии Путина просто хочется захватить город любой ценой. Им будет все равно, если от Авдеевки останутся всего лишь руины. Они просто возьмут его под свой контроль и пойдут дальше.

Вражеская авиация и артиллерия уничтожают не только жилые объекты, но и территорию Авдеевского коксохима. Врагу главное - уничтожить все то, за чем ВСУ могли бы спрятаться или укрыться от обстрела ВС РФ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что накануне противник продолжил удары на Авдеевском направлении.

По словам Главнокомандующего ВСУ Залужного, за месяц боев на Авдеевском направлении противник понес потери в количестве до 10 тысяч военнослужащих.

subscriber subscriber

Еще по теме

Аналитики ISW рассказали о планах оккупантов в районе Авдеевки

2023-11-02 17:37

Под Авдеевкой роССияне готовят атаку на коксохимический завод, но ВСУ контратаковали, - ISW

2023-10-30 16:05

КАРТА Угроза окружения: ситуация под Авдеевкой значительно ухудшилась, — BILD

2023-10-29 14:30

Потери роССии под Авдеевкой вероятно худшие за год - разведка Британии

2023-10-29 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

​Хотят превратить Авдеевку в руины: Селезнев озвучил цели врага по городу

2023-11-13 20:48

СБУ ликвидировала вражеских агентов в Киеве и Черкассах, выявлявших наше ПВО

2023-11-13 15:39

Когда враг может резко увеличить число ударов по энергетике Украины

2023-11-13 14:31

Президент Латвии призвал дать Украине больше оружия - без этого мира в Европе не будет

2023-11-13 12:28
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

​Хотят превратить Авдеевку в руины: Селезнев озвучил цели врага по городу 2023-11-13 20:48
СБУ ликвидировала вражеских агентов в Киеве и Черкассах, выявлявших наше ПВО 2023-11-13 15:39
Когда враг может резко увеличить число ударов по энергетике Украины 2023-11-13 14:31
Президент Латвии призвал дать Украине больше оружия - без этого мира в Европе не будет 2023-11-13 12:28