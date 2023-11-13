ВОЙНА В Украине ​Хотят превратить Авдеевку в руины: Селезнев озвучил цели врага по городу

2023-11-13 20:48

Враг системно разрушает все здания в Авдеевке, чтобы украинским защитникам не было место для укрытия, заявил Селезнев.

Армия Путина продолжает "освобождать" города Украины, уничтожая под ноль все жилые строения и другие здания в том или ином населенном пункте.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FreeДом сделал заявление относительно Авдеевки.

Армии Путина просто хочется захватить город любой ценой. Им будет все равно, если от Авдеевки останутся всего лишь руины. Они просто возьмут его под свой контроль и пойдут дальше.

Вражеская авиация и артиллерия уничтожают не только жилые объекты, но и территорию Авдеевского коксохима. Врагу главное - уничтожить все то, за чем ВСУ могли бы спрятаться или укрыться от обстрела ВС РФ.

В Генштабе ВСУ сообщили, что накануне противник продолжил удары на Авдеевском направлении.

По словам Главнокомандующего ВСУ Залужного, за месяц боев на Авдеевском направлении противник понес потери в количестве до 10 тысяч военнослужащих.