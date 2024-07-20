Политика Шольц не готов позволить ВСУ бить немецким оружием по целям в роССии

2024-07-20 14:30

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов изменить свое мнение об использовании западного, в том числе немецкого, оружия по военным объектам на территории России.

Об этом он заявил на пресс-конференции после завершения саммита Европейского политического сообщества.

"Я вижу консенсус относительно того, что такие шаги не рассматриваются, в том числе очень четко со стороны США", - заявил Шольц по просьбе прокомментировать требование президента Владимира Зеленского снять ограничения на поражение западным оружием военных целей на территории РФ.

Канцлер затронул в целом вопрос поддержки Украины в будущем.

"Я исхожу из того, что то, о чем мы договорились между собой, в частности, в круге G7, также во время переговоров, которые мы недавно провели в Вашингтоне, Украина будет продолжать получать поддержку", - сказал он и напомнил о решении G7 "мобилизовать большой кредит" для Украины - 50 млрд дол. доходов от замороженных активов российского центробанка. Это, по убеждению Шольца, даст Украине чувство уверенности и безопасности гарантировать финансирование ее потребностей.

Подводя итоги саммита, он отметил, что лидеры более 40 стран, а это практически вся Европа, кроме России и Беларуси, собрались вместе в одном месте, чтобы направить четкий сигнал: "Европа стоит сплоченно против отвратительной войны, которую президент Путин продолжает вести с неизменной жестокостью против Украины". Европа готова поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость столько, сколько потребуется, повторил политик.