Политика Боррель убежден, что разрешение на использование предоставленного Украине оружия – национальное дело стран ЕС

2024-08-31 15:30

 

Определенные страны-члены не присылали никаких вооружений, поэтому их решения без практического смысла.

Отмена ограничений на использование западного оружия, поставляемого странами ЕС в Украину для защиты от российской агрессии, будет оставаться компетенцией национальных правительств стран ЕС.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформального Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

 Именно так он ответил на вопрос СМИ о том, удалось ли европейским министрам прийти к согласию вокруг запроса Украины об отмене ограничений на использование оружия против военных объектов на территории России.

«Да, мы говорили о возможной отмене лимитов на расстояние использования оружия, предоставляемого для Украины. В заключение, вывод таков: это, в основном, остается национальным решением. Большинство стран-членов хотят оставить это национальным решением. Определенные страны-члены не присылали никаких вооружений, поэтому их решения без практического смысла. Другие страны будут действовать в соответствии с собственными политическими решениями, но не принимаемыми на европейском уровне», — отметил высокий представитель ЕС.

Напомним, в Латвии также было сделано заявление об ударах Украины по территории РФ. Глава МИД Байба Браже считает, что стоит разрешить избивать по тем регионам, где вражеская российская авиация поднимается в воздух для атак по украинским городам.

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