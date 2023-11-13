Политика Шольц сказал, когда будут возможны переговоры с рф

2023-11-13 21:37

 

Шольц отметил, что в прошлом вел переговоры с Путиным и готов сделать это снова, однако для начала переговоров Россия должна сделать шаг.

Переговоры между Украиной и Россией возможны только после того, как российские войска будут выведены с территории украинского независимого государства. Об этом в воскресенье, 12 ноября, в интервью Heilbronner Stimme сказал Канцлер Германии Олаф Шольц.

Со своей стороны, политик пообещал дальнейшую поддержку Киева в борьбе с оккупантами. В частности, его спросили, как долго Германия сможет поставлять Украине оружие, на что тот ответил, что Берлин готов к долгосрочной войне.

"Нападение России на Украину - это возвращение империализма в Европу. Именно поэтому сейчас наступил переломный момент, и поставки оружия будут осуществляться столько, сколько потребуется", - сказал канцлер.

При этом Шольц указал, что говорил с Путиным в прошлом и планирует вести диалог в будущем.

"Однако переговоры требуют от России решительного шага. Таким шагом должен стать вывод войск", - подчеркнул он.

Германия, которая оказывает Украине больше помощи после США в мире и больше всего в Европе, планирует в следующем году увеличить ее вдвое - до 8 миллиардов евро.

Напомним, что Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет вклад в 54,3 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины.

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Политика

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В Минобороны Германии подтвердили планы удвоить военную помощь Украине 2023-11-13 16:48
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