Политика Шольц сказал, когда будут возможны переговоры с рф

2023-11-13 21:37

Шольц отметил, что в прошлом вел переговоры с Путиным и готов сделать это снова, однако для начала переговоров Россия должна сделать шаг.

Переговоры между Украиной и Россией возможны только после того, как российские войска будут выведены с территории украинского независимого государства. Об этом в воскресенье, 12 ноября, в интервью Heilbronner Stimme сказал Канцлер Германии Олаф Шольц.

Со своей стороны, политик пообещал дальнейшую поддержку Киева в борьбе с оккупантами. В частности, его спросили, как долго Германия сможет поставлять Украине оружие, на что тот ответил, что Берлин готов к долгосрочной войне.



"Нападение России на Украину - это возвращение империализма в Европу. Именно поэтому сейчас наступил переломный момент, и поставки оружия будут осуществляться столько, сколько потребуется", - сказал канцлер.



При этом Шольц указал, что говорил с Путиным в прошлом и планирует вести диалог в будущем.



"Однако переговоры требуют от России решительного шага. Таким шагом должен стать вывод войск", - подчеркнул он.



Германия, которая оказывает Украине больше помощи после США в мире и больше всего в Европе, планирует в следующем году увеличить ее вдвое - до 8 миллиардов евро.



Напомним, что Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии внесет вклад в 54,3 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины.