ВОЙНА В Украине На Таврическом направлении большая группа вражеских солдат сдалась в плен

2023-11-14 10:26

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что на таврическом направлении сдалась в плен большая группа бойцов вражеской армии.

По его словам, всего за сутки на таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.

Тарнавский добавил, что ВСУ стойко держат оборону на авдеевском направлении.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 847 огневых задач, уничтожили 455 оккупантов, один танк, две ББМ, две артсистемы, три БпЛА. Также защитники сожгли два склада боеприпасов и повредили семь единиц российской военной техники.