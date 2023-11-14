На Таврическом направлении большая группа вражеских солдат сдалась в плен

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что на таврическом направлении сдалась в плен большая группа бойцов вражеской армии.
По его словам, всего за сутки на таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.
Тарнавский добавил, что ВСУ стойко держат оборону на авдеевском направлении.
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ Таврия в течение суток выполнили 847 огневых задач, уничтожили 455 оккупантов, один танк, две ББМ, две артсистемы, три БпЛА. Также защитники сожгли два склада боеприпасов и повредили семь единиц российской военной техники.