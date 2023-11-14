ВОЙНА В Украине В Румынии стартовало обучение украинских пилотов на истребителях F-16

2023-11-14 09:24

В Румынии начинается обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Указано, что министр обороны Румынии Анджел Тилвар вместе с нидерландской коллегой Кайсой Оллонгрен вчера открыли Европейский учебный центр истребителей F-16 на военно-воздушной базе Фетешти, где пройдут учения украинских пилотов.

Обучение в центре, расположенном в 150 километрах к востоку от Бухареста, будет длиться по крайней мере шесть месяцев.

Компания Lockheed, производящая F-16, предоставила инструкторов и технический персонал для проведения учений.

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