ВОЙНА В Украине Из-за действий оккупантов частично обесточена Запорожская АЭС

2023-11-17 10:27

Некомпетентные действия рашистов привели к частичному блекауту на Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

"14 ноября 2023 года из-за некомпетентности российских захватчиков и работников Росатома произошел частичный блекаут. Произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут. В настоящее время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями", - говорится в сообщении.

Эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на площадке оккупированной станции.

"Из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличиваются опасные случаи его отказов. В то же время пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", - добавляют в Энергоатоме.

Сообщается также, что с начала оккупации Запорожской АЭС там произошло семь полных блекаутов.

"Такие события угрожали всему континенту, ведь оккупанты не несут ответственности за ядерную и радиационную безопасность станции", - подчеркивается в сообщении.

В Энергоатоме отмечают, что Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора - НАЭК Энергоатом, поскольку только в таком случае будет гарантироваться соблюдение ядерной и радиационной безопасности объекта.