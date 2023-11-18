Политика Украина и Германия начали переговоры по двусторонним гарантиям безопасности

2023-11-18 14:30

 

В пятницу, 17 ноября, начались переговоры между Украиной и Германией по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности. ФРГ присоединилась к пяти другим государствам G7, с которыми Украина уже начала соответствующие двусторонние переговоры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента Украины.

Главой Украинской переговорной группы стал замглавы ОП Игорь Жовква. В ходе переговоров он подчеркнул важную роль Германии, которая является одним из лидеров по предоставлению финансовой, военной, гуманитарной помощи Украине.

Во время переговоров стороны обменяли своими видениями подходов к будущим гарантиям безопасности, а также относительно формата и наполнения этих гарантий. Кроме того, был согласован план дальнейших действий.

"Без Германии невозможно представить действенность гарантий безопасности, а также будущее членство Украины в евроатлантическом сообществе. Именно поэтому начало двусторонних переговоров безопасности с Германией так важно", - отметил Жовква.

Ранее мы рассказывали, что главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель сообщил, что миссия ЕС прибудет в Украину для обсуждения гарантий безопасности.

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